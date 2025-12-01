Hipra ha desarrollado una vacuna contra la peste porcina africana, probándola en animales el próximo año

La empresa biotecnológica Hipra ha desarrollado, a través del proyecto europeo VAX4ASF -New Technologies for African Swine Fever-, una vacuna contra la peste porcina africana (PPA) que espera testar el próximo año en animales. Así lo han confirmado a EFE fuentes de esta compañía gerundense, la misma que en 2023 lanzó la primera vacuna contra la covid-19 diseñada y desarrollada en el Estado español.