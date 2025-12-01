edición general
Hipra ha desarrollado una vacuna contra la peste porcina africana, probándola en animales el próximo año

La empresa biotecnológica Hipra ha desarrollado, a través del proyecto europeo VAX4ASF -New Technologies for African Swine Fever-, una vacuna contra la peste porcina africana (PPA) que espera testar el próximo año en animales. Así lo han confirmado a EFE fuentes de esta compañía gerundense, la misma que en 2023 lanzó la primera vacuna contra la covid-19 diseñada y desarrollada en el Estado español.

#1 Pitchford
Pues a ver, porque no se puede estar a merced de que cualquiera tire un bocadillo o un chorizo contaminado y la líe..
thoro #3 thoro *
Habra que ver que tipo de vacuna, ya que las vacunas del covid se hicieron famosas por atenuar los sintomas y nada más.
Muy necesario en ese momento, pero totalmente ineficiente para controlar la expansión y proteger a los no vacunados.

Ya se hablaba de esto hace tiempo, que interesaba economicamente cronificar enfermedades y sacar una nueva version de vacuna cada año más que curar y crear dosis unicas.
Olepoint #2 Olepoint
Llamadme mal pensado, pero si una enfermedad se pude transmitir dejando un "bocadillo" en el bosque, es muy fácil hacerse millonario si desarrollas las vacunas.
