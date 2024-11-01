edición general
Las hipotecas de Trump coinciden con su descripción de fraude hipotecario (ING)

Durante meses, Trump acusó a rivales de fraude hipotecario por declarar más de una residencia principal, como por ejemplo la Fiscal General de Nueva York Letitia James. Sin embargo, registros muestran que en 1993 él firmó dos hipotecas en Florida asegurando que ambas serían su residencia principal, pese a nunca vivir allí y usarlas como alquileres. Expertos señalan que su conducta supera el estándar de fraude que su propia administración aplica a sus oponentes. Aunque hoy no sería punible, revela una contradicción con sus acusaciones.

themarquesito #2 themarquesito
Como de costumbre con Trump, cada acusación es una confesión
#3 concentrado
¿Y? Trump está por encima de la ley, no se ha construido cárcel donde él pueda ser encerrado.
Pointman #4 Pointman
Y hay que recordar que consiguió permiso para adquirir Mar-a-lago con el compromiso de no usarlo como residencia. Por eso la consigió tan barata en su momento.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Es un Jesús Gil pasado por un guionista de la Marvel
