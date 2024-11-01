·
más visitadas
7653
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5672
clics
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
5565
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
4046
clics
"Ojo con la pulsera de Falange"
4967
clics
Stephen King se burla de la cara de Trump en X
más votadas
565
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
444
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
603
Dirigentes de Vox se hacen pasar por víctimas de la DANA para incendiar Paiporta contra Sánchez
472
Alto cargo del CNIO denuncia el desvío de 25 millones de euros en contratos públicos contra el cáncer durante 18 años
340
María, víctima de ETA y en silla de ruedas, acosada por un fondo para que abandone su casa
publicadas
en cola
4
meneos
52
clics
Hipertrofia cardíaca fisiológica: cuando el corazón del corredor se hace grande (y sano)
El músculo más noble también entrena: el corazón de los corredores se adapta al esfuerzo con cambios visibles. No es enfermedad, sino evolución fisiológica.
hipertrofia cardíaca fisiológica
corazón
corredor
sano
3
1
0
K
44
actualidad
3 comentarios
3
1
0
K
44
actualidad
relacionadas
#2
Nouveau
*
Cuando trabajaba para un tercero fui a hacerme un reconocimiento médico.
Me hicieron un electro y el medico me preguntó si hacía deporte de élite. Le dije que llevaba unos años sin hacer nada pero que de pequeño hasta los 25 combinaba el atletismo con la natación y travesías en aguas abiertas y luego me pase al senderismo y alpinismo.
Se ve que tengo un corazón fuerte. Pero luego leyendo no se hasta que punto es bueno.
1
K
24
#3
autonomator
Levantar un bicho de esos de una parada tiene que ser difícil.
0
K
16
#1
mikhailkalinin
También pasa si uno no se cuida la hipertensión
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
