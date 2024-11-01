edición general
Hipertrofia cardíaca fisiológica: cuando el corazón del corredor se hace grande (y sano)

El músculo más noble también entrena: el corazón de los corredores se adapta al esfuerzo con cambios visibles. No es enfermedad, sino evolución fisiológica.

#2 Nouveau *
Cuando trabajaba para un tercero fui a hacerme un reconocimiento médico.

Me hicieron un electro y el medico me preguntó si hacía deporte de élite. Le dije que llevaba unos años sin hacer nada pero que de pequeño hasta los 25 combinaba el atletismo con la natación y travesías en aguas abiertas y luego me pase al senderismo y alpinismo.

Se ve que tengo un corazón fuerte. Pero luego leyendo no se hasta que punto es bueno.
autonomator #3 autonomator
Levantar un bicho de esos de una parada tiene que ser difícil.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
También pasa si uno no se cuida la hipertensión
