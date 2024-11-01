Hinchas de la selección noruega despliegan en el partido contra Israel una pancarta: "Dejen que los niños vivan"  

Un grupo de hinchas de la selección noruega desplegaron este sábado en el partido contra el combinado de Israel una pancarta que rezaba “Dejen que los niños vivan”. También se vieron muchas banderas palestinas en el estadio de Oslo. El encuentro de clasificación para el Mundial de 2026 se está disputando en estos momentos y, a falta de 20 minutos para el final, Noruega gana por 5 goles a 0 a la selección israelí. Israel solo se ha clasificado para un mundial de fúbol, el de México 1970, pero cayó eliminada en la primera fase.