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Un hincha del Celta, apuñalado durante una pelea en Lyon

Un hincha del Celta, apuñalado durante una pelea en Lyon

La víctima fue atacada con una tabla de madera y herida con un arma blanca; su vida no corre peligro

| etiquetas: hincha , celta , vigo , lyon , fútbol , apuñalado
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3 comentarios
2 1 1 K 30 actualidad
#1 Perrota
Van a la selva…pues hay que ir con mucho cuidado.
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D303 #2 D303
El Olympique de Lyon es un nido de neonazis.
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#3 Tensk
Noticias frescas del jueves por la noche...

Cuando jugaron la semana pasada en Vigo, algunos imbéciles fueron a por aficionados franceses a darles de hostias. Que allá pasase lo mismo era cuestión de tiempo.
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menéame