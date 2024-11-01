Hillary Clinton acusa al gobierno de Trump de ocultar información de los archivos de Epstein en entrevista con la BBC

Hillary Clinton ha acusado a la administración del presidente Donald Trump de ocultar información en su manejo de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio", le dijo la exsecretaria de Estado estadounidense a la BBC en Berlín, donde asistió al Foro Mundial anual. La Casa Blanca insistió en que al publicar los archivos han hecho "más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás". Cuando le preguntaron si Andrés Mountbatten-Windsor