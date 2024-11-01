edición general
Hillary Clinton acusa al gobierno de Trump de ocultar información de los archivos de Epstein en entrevista con la BBC

Hillary Clinton ha acusado a la administración del presidente Donald Trump de ocultar información en su manejo de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Que saquen los archivos. Lo están haciendo muy despacio", le dijo la exsecretaria de Estado estadounidense a la BBC en Berlín, donde asistió al Foro Mundial anual. La Casa Blanca insistió en que al publicar los archivos han hecho "más por las víctimas de lo que los demócratas han hecho jamás". Cuando le preguntaron si Andrés Mountbatten-Windsor

Y aun asi, gracias a ella snowden y assange son cazados
#2 Y Siria fue destruido y se iniciaron muchas guerras, muertes, heridos y destrucción. Vaya señorona para sacar defectos a los demás, y no es por defender a Trump (que tampoco tiene defensa posible).
Por favor, que vuelva Salvame para mandar este culebrón.
La misma Clinton que pasaba de ir a declarar por el caso Epstein? A ultima hora cambio de opinion cuando la iban a acusar de desacato, menos mal que ahora si que si... Debe saber bastante mas de lo que dice
Manda huevos que todos estuvieran por allí y se atrevan a utilizarlo para atacar a los otros.
Tanto Trump como los Clinton eran amigos cercanos de un depredador sexual pedofilo que dirigía una red de trata de blancas de menores. Algo tan turbio debería hundir su reputación para siempre, pero aún se atreven a hablar del tema y tratar de usarlo en su beneficio.
