edición general
14 meneos
27 clics
El hijo de Tejero aseguró el 23-F que Armada y el rey apoyaron el golpe y se echaron atrás: "No puede creer que lo han dejado en la estacada"

El hijo de Tejero aseguró el 23-F que Armada y el rey apoyaron el golpe y se echaron atrás: "No puede creer que lo han dejado en la estacada"

Así se desprende de las conversaciones, en las que el hijo del exguardia civil sostuvo que su padre "tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso". De entre el conjunto de toda la documentación desclasificada por el Gobierno central sobre el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, entre las trascripciones de llamadas se encuentra una conversación de uno de los hijos del general Antonio Tejero con una persona de confianza aquella noche, en la que desgranaron que figuras clave en el intento golpista,

| etiquetas: golpe , 23f , hijo , tejero , armada , rey , lo apoyaban
11 3 0 K 179 actualidad
6 comentarios
11 3 0 K 179 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
El lavado de imagen a los Borbones con estás cuatro mierdas escogidas para publicar hoy está siendo épica.

La linea editorial de RTVE, El País y demás hoy a saco a proteger al Bribón putero.

De nuevo el PSOE vendiendo humo.

Una lastima.
2 K 25
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 ¿Es que si no, a qué viene ocultarlo tanto tiempo?
0 K 14
Pertinax #4 Pertinax *
Si es Antonio Tejero, que creo que es único que suele largar sobre el tontopollas de su padre, debía tener ese día 17 años, no sé yo si es una fuente que estuviese muy informada y sea confiable sobre los sucesos ese día.
0 K 20
#5 Albarkas
#4 Es probable que en su casa oyera muchas cosas. Pero vamos, que ésto de hoy es una chorrada. Que suelten todo de una vez y que se dejen de "solo la puntita".
1 K 33
Pertinax #6 Pertinax *
#5 A eso iba precisamente. Seguro que existen documentos más esclarecedores.
1 K 33
antesdarle #1 antesdarle
Bueno ni cotiza esto ya :troll:
0 K 10

menéame