Hijo de diplomáticos noruegos vinculados a Epstein se suicida a los 25

Edward Juul Rod-Larsen, de 25 años, hijo de dos altos diplomáticos noruegos investigados por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue hallado muerto tras quitarse la vida. El joven falleció apenas tres días después de que las Policías de Francia y Noruega abrieran una investigación sobre sus padres, Mona Juul y Terje Rod-Larsen, por presuntos actos de corrupción. Documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. revelaron que Epstein había legado 5 millones de dólares a cada uno de sus hijos en su testamento.