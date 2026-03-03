Hígado graso: cómo impacta el consumo de café en la fibrosis hepática

La enfermedad por hígado graso es una preocupación global. Cerca del 25% de la población mundial convive con algún grado de esta patología, cuyo avance guarda una relación estrecha con la obesidad, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos, según Medline Plus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Diversos estudios científicos sugieren que beber esta infusión cotidiana podría resultar clave para prevenir daños.