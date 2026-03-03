edición general
2 meneos
86 clics
Hígado graso: cómo impacta el consumo de café en la fibrosis hepática

Hígado graso: cómo impacta el consumo de café en la fibrosis hepática

La enfermedad por hígado graso es una preocupación global. Cerca del 25% de la población mundial convive con algún grado de esta patología, cuyo avance guarda una relación estrecha con la obesidad, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos, según Medline Plus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Diversos estudios científicos sugieren que beber esta infusión cotidiana podría resultar clave para prevenir daños.

| etiquetas: salud , hígado graso , café
2 0 0 K 15 salud
8 comentarios
2 0 0 K 15 salud
#1 Toponotomalasuerte
Otro estudio de las bonanzas del café.
Se confirma que debe de haber bajado el consumo y está la industria con la máquina del marqueting a tope.
4 K 36
manbobi #2 manbobi
#1 Lo que ha subido es el precio.
1 K 20
#3 kaos_subversivo
#1 para un vicio que tengo que me trae alguna alegria de vez en cuando, déjame soñar!
0 K 12
#8 pirat *
#3 Este con la ludopatía y la coca es uno de los pocos vicios que no tengo...
Me pone demasiado, como una moto, igual que donar sangre...
De todas formas no me imagino muy saludable el volcar ese chapapote de buena mañana en un estómago en ayunas...
0 K 9
#6 capitan.meneito
#1 lleva unos días google sugiriéndome artículos, deben haber metido bastante pasta en publi.
0 K 11
Robus #7 Robus
#1 Este mes toca "café bueno", el que viene "vino tinto malo", el otro "café malo" y al siguiente "vinto tinto bueno" y así...
0 K 11
Supercinexin #4 Supercinexin
Me la suda si el café es bueno, moderadamente bueno o cojonudamente bueno. Lo que porfavor no quiero es que sea MALO.
0 K 20
#5 capitan.meneito
#4 el café solo en Portugal es delicioso.
0 K 11

menéame