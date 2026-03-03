Hígado graso: cómo impacta el consumo de café en la fibrosis hepática

La enfermedad por hígado graso es una preocupación global. Cerca del 25% de la población mundial convive con algún grado de esta patología, cuyo avance guarda una relación estrecha con la obesidad, la diabetes tipo 2 y los trastornos metabólicos, según Medline Plus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Diversos estudios científicos sugieren que beber esta infusión cotidiana podría resultar clave para prevenir daños.
| etiquetas: salud , hígado graso , café
Se confirma que debe de haber bajado el consumo y está la industria con la máquina del marqueting a tope.
Me pone demasiado, como una moto, igual que donar sangre...
De todas formas no me imagino muy saludable el volcar ese chapapote de buena mañana en un estómago en ayunas...