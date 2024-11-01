edición general
Hidrógeno verde, toros, 40 millones de dinero público y aval de Ayuso: las empresas del ex jefe de gabinete de Aznar

Germán Alcayde, recién reclutado en la nueva gestora del PP valenciano, empezó de “humilde consejero” y ahora es “ejecutivo” de HVR, que usa de gancho entre inversores su única electrolinera, amadrinada por la presidenta de Madrid, y acaba de aliarse con la Junta de Castilla y León. 40 millones de euros de dinero público en préstamos, ayudas e inversiones, una empresa de corridas de toros de la que no tiene “ni idea” y aval de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su único activo en marcha, que usa como gancho entre.

Es la carta de presentación del fondo de inversión español Langur, de cuya junta directiva es miembro Germán Alcayde, ex jefe de gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar, excompañero de Ayuso y Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño y ahora, en la nueva gestora del PP valenciano.
