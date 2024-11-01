Hideki Tojo: El hombre que inició una guerra, sobrevivió a su propia bala y fue a la horca con la frase "Recuerden Pearl Harbor" en la boca [Eng]  

Hideki Tojo fue el general y político japonés que se desempeñó como Primer Ministro de Japón desde octubre de 1941 hasta julio de 1944, y en ese cargo presidió algunos de los eventos más catastróficos de la Segunda Guerra Mundial. Fue el hombre cuyo gabinete autorizó el ataque a Pearl Harbor. Fue el hombre que impuso una brutal expansión militar en Asia y el Pacífico . Fue el hombre que, cuando los soldados estadounidenses finalmente vinieron a arrestarlo en 1945, se apuntó con una pistola al pecho y apretó el gatillo.