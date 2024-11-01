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Hideki Tojo: El hombre que inició una guerra, sobrevivió a su propia bala y fue a la horca con la frase "Recuerden Pearl Harbor" en la boca [Eng]  

Hideki Tojo fue el general y político japonés que se desempeñó como Primer Ministro de Japón desde octubre de 1941 hasta julio de 1944, y en ese cargo presidió algunos de los eventos más catastróficos de la Segunda Guerra Mundial. Fue el hombre cuyo gabinete autorizó el ataque a Pearl Harbor. Fue el hombre que impuso una brutal expansión militar en Asia y el Pacífico . Fue el hombre que, cuando los soldados estadounidenses finalmente vinieron a arrestarlo en 1945, se apuntó con una pistola al pecho y apretó el gatillo.

| etiquetas: hideki tojo , guerra , pearl harbor
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4 comentarios
2 0 0 K 39 Historia
#1 Dav3n *
Los fanáticos de antes al menos iban de frente.

Hoy día venden el sistema como la "normalidad" y ni tan solo saben que lo están haciendo por inducción.

No obstante, son muchos más y en muchas partes del planeta a la vez.
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woody_alien #4 woody_alien *
#1 Hay dos tipos de líderes tarados, los que gritan ¡Seguidme! y los que gritan ¡Adelante!. Los primeros al menos le meten huevos a la cosa y si va mal son los primeros en recibir.

#3 El sonido de los motores de Von Braun no les dejaba pensar correctamente.
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#3 HangTheRich
si, por que lo de pedirle responsabilidades al emperador, se les olvido un poquitito
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#2 Tronchador. *
El tío no haciahacía badanada bien . :-D
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menéame