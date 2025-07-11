edición general
Le hice el boca a boca a mi perra, pero ya era tarde; ir de urgencias es muy caro y quizás te pilla en un mes en el que no tienes ni para comer”: la falta de una red sanitaria para animales una odisea

La otra cara de la responsabilidad de tener mascotas, tarde o temprano todos tienen que pasar por el veterinario. El drama de tener que elegir entre salvarle a él o salvarte tu.

powernergia #4 powernergia
#2 Si, con el drama de la entradilla he tenido suficiente.
#5 txelin
#4 pues a pastar
#3 oblitum *
madre mía a qué nivel de estupidez vamos a llegar. La sanidad pública cada vez peor y los lelos estos pidiendo una red sanitaria para perros xD xD xD Págate un veterinario con tu dinero o contrata un seguro.
Apotropeo #8 Apotropeo
No puedo creermelo, como indica #3, tenemos un sistema sanitario con carencias, sobre todo en areas de poca población, y vienen con esto.
Está gente pide tener una ambulancia para el perro antes que para ellos mismos.

Si eres de estos, y te sientes ofendido , comentario debajo de la línea de me importa una mierda.
_________________________________________
#9 BurraPeideira_
Elige salvar al perro, ni te lo pienses.
#10 daniMate *
Ya hay una red de atención sanitaria para mascotas, con profesionales muy cualificados para atender casos de urgencias....
Pero hay que pagarles.

Lo que esta tía pide es que se lo paguemos entre todos


Oye, que mire a ver si hay algún seguro de atención a perros. Lo mismo lo hay , pero no será barato
Feindesland #11 Feindesland
Impuesto a las mascotas ya.:peineta: :clap:
#6 Leon_Bocanegra
Esto le va a encantar a los liberales .
powernergia #1 powernergia
Drama.
#2 txelin
#1 drama es comentar una noticia sin haberla leído antes.
Que comentas un minuto después de haberla subido.
insulabarataria #7 insulabarataria *
#2 yo la he leído y es un batiburrillo de cosas, y entre todo eso la publicidad de la página de la chica de la entradilla.
Si tienes una mascota ten previsto que puede enfermar y destina una del sueldo para ese fin. Todas las mascotas enfermarán en algún momento y los veterinarios hay que pagarlos.
Si no puedes pagar esos gastos, pide un préstamo. Y si no puedes ahorrar o pedir un préstamo, no tengas mascota.
#12 Leon_Bocanegra
#7 si las leído verás que la noticia no se enfoca solo en el dinero, sino en la dificultad de encontrar un veterinario de guardia donde llevarlos .
