·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7278
clics
Estos son los lugares que serán inhabitables desde 2050, según la NASA
5860
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
7078
clics
China cae rendida ante Marta Santana, la turista española que salvó a un menor de morir ahogado: "Acto heroico"
4830
clics
"Una patada en la boca": la subida de precios de los productores anticipa el verdadero golpe de los aranceles de Trump
3775
clics
VÍDEO | Reporteras de Telecinco y Antena 3 huyen de los incendios mientras realizaban directos
más votadas
684
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
342
Personal de un pub 'se niega a servir' al vicepresidente de EEUU en sus vacaciones en UK (ING)
409
Madrid, la única gran capital que cierra sus parques con calor extremo
384
La ciudad en la que no hace falta gobernar bien para ganar elecciones
299
Aficionados israelíes causan indignación en Polonia con una pancarta de "asesinos" (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
34
clics
Le hice el boca a boca a mi perra, pero ya era tarde; ir de urgencias es muy caro y quizás te pilla en un mes en el que no tienes ni para comer”: la falta de una red sanitaria para animales una odisea
La otra cara de la responsabilidad de tener mascotas, tarde o temprano todos tienen que pasar por el veterinario. El drama de tener que elegir entre salvarle a él o salvarte tu.
|
etiquetas
:
mascotas
,
red sanitaria
,
urgencias
7
2
4
K
71
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
4
K
71
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
powernergia
#2
Si, con el drama de la entradilla he tenido suficiente.
4
K
56
#5
txelin
#4
pues a pastar
1
K
-13
#3
oblitum
*
madre mía a qué nivel de estupidez vamos a llegar. La sanidad pública cada vez peor y los lelos estos pidiendo una red sanitaria para perros
Págate un veterinario con tu dinero o contrata un seguro.
8
K
35
#8
Apotropeo
No puedo creermelo, como indica
#3
, tenemos un sistema sanitario con carencias, sobre todo en areas de poca población, y vienen con esto.
Está gente pide tener una ambulancia para el perro antes que para ellos mismos.
Si eres de estos, y te sientes ofendido , comentario debajo de la línea de me importa una mierda.
_________________________________________
2
K
14
#9
BurraPeideira_
Elige salvar al perro, ni te lo pienses.
1
K
31
#10
daniMate
*
Ya hay una red de atención sanitaria para mascotas, con profesionales muy cualificados para atender casos de urgencias....
Pero hay que pagarles.
Lo que esta tía pide es que se lo paguemos entre todos
Oye, que mire a ver si hay algún seguro de atención a perros. Lo mismo lo hay , pero no será barato
1
K
31
#11
Feindesland
Impuesto a las mascotas ya.
0
K
13
#6
Leon_Bocanegra
Esto le va a encantar a los liberales .
0
K
10
#1
powernergia
Drama.
3
K
10
#2
txelin
#1
drama es comentar una noticia sin haberla leído antes.
Que comentas un minuto después de haberla subido.
2
K
0
#7
insulabarataria
*
#2
yo la he leído y es un batiburrillo de cosas, y entre todo eso la publicidad de la página de la chica de la entradilla.
Si tienes una mascota ten previsto que puede enfermar y destina una del sueldo para ese fin. Todas las mascotas enfermarán en algún momento y los veterinarios hay que pagarlos.
Si no puedes pagar esos gastos, pide un préstamo. Y si no puedes ahorrar o pedir un préstamo, no tengas mascota.
0
K
10
#12
Leon_Bocanegra
#7
si las leído verás que la noticia no se enfoca solo en el dinero, sino en la dificultad de encontrar un veterinario de guardia donde llevarlos .
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Está gente pide tener una ambulancia para el perro antes que para ellos mismos.
Si eres de estos, y te sientes ofendido , comentario debajo de la línea de me importa una mierda.
_________________________________________
Pero hay que pagarles.
Lo que esta tía pide es que se lo paguemos entre todos
Oye, que mire a ver si hay algún seguro de atención a perros. Lo mismo lo hay , pero no será barato
Que comentas un minuto después de haberla subido.
Si tienes una mascota ten previsto que puede enfermar y destina una del sueldo para ese fin. Todas las mascotas enfermarán en algún momento y los veterinarios hay que pagarlos.
Si no puedes pagar esos gastos, pide un préstamo. Y si no puedes ahorrar o pedir un préstamo, no tengas mascota.