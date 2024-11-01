La herramienta más raruna para la construcción subacuática. [Eng]  

En 1989 el terremoto de Loma Prieta hizo temblar la costa central de California, colapsando edificios y dañando infraestructura. Los puentes sufrieron mucho daño en particular. [..] Tras la reparación, Caltrans sabía que el siguiente terremoto podría ser peor y comenzó con los planes para el reemplazo. [..] Así, diseñaron un plan para identificar riesgos en la fase de diseño, minimizando problemas durante la construcción, y rápidamente encontraron uno: durante la prueba de instalación de pilotes empezaron a aparecer peces muertos.