Herramienta para calcular si corresponde el complemento de pensiones por hijos

Esta herramienta gratuita sirve para que usted verifique si tendría derecho a cobrar complemento por hijos en su pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad y el importe del mismo. Aunque sea usted un hombre, ya que la jurisprudencia ha determinado que es discriminatorio dárselo solo a las mujeres, tanto el complemento que antes se llamaba "complemento de maternidad" como el que ahora se llama "complemento por brecha de género".

