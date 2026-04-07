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El hermano de Koldo declara que fue a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero para el exasesor de Ábalos

El hermano de Koldo declara que fue a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero para el exasesor de Ábalos

Joseba García, hermano de Koldo García, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que fue “al menos dos veces” a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres con dinero y entregárselos a su hermano, que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Por su parte, Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro, ha negado ante el Supremo que guarde dinero de su padre. “En el caso de que le diera dinero, sería mío”, ha asegurado.

| etiquetas: juicio , psoe , abalos , koldo , corrupción
6 2 1 K 68 politica
3 comentarios
6 2 1 K 68 politica
JuanCarVen #1 JuanCarVen
Menos sainete y pruebas sólidas, gastos muy por encima de los ingresos, extractos bancarios. Deudas imposibles de pagar con sus ingresos declarados. Algo como lo de la mujer de Cerdà, que en el CI la llamaban por su nombre :troll:
3 K 50
#2 pirat
Debo tener buen olfato pues el ábalos siempre me había olido mal.
1 K 23
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
ays traviesillos
1 K 22

menéame