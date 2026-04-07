El hermano de Koldo declara que fue a la sede del PSOE a recoger sobres con dinero para el exasesor de Ábalos

Joseba García, hermano de Koldo García, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que fue “al menos dos veces” a la sede del PSOE en la calle Ferraz para recoger sobres con dinero y entregárselos a su hermano, que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Por su parte, Víctor Manuel Ábalos, hijo del exministro, ha negado ante el Supremo que guarde dinero de su padre. “En el caso de que le diera dinero, sería mío”, ha asegurado.