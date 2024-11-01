edición general
La hermana de Gregorio Ordóñez, a Ayuso: "Sufrí el odio de la izquierda abertzale y ahora con mucha más crueldad el vuestro, la derecha abertzale"

"Hoy mi hermano sería para vosotros un hereje", asegura Consuelo Ordoñez después de que la presidenta madrileña reivindicase la figura del concejal para criticar que Sánchez haya "blanqueado" a ETA

