Herido de bala en una reyerta entre clanes gitanos en plena calle de Lugo

Un disparo en la Rúa Primavera deja un herido y desata el caos en el centro de Lugo en un enfrentamiento entre dos familias de etnia gitana que se saldó con amenazas, daños a vehículos y el corte del tráfico. La tarde del miércoles se vio sacudida en Lugo por un violento incidente que dejó un hombre con una herida de bala en la pierna y sembró la alarma entre los vecinos de la Rúa Primavera. El suceso, que se produjo en plena vía pública alrededor de las dos del mediodía, enfrentó a miembros de dos clanes de etnia gitana de la ciudad.
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Rencillas entre dos familias a raíz de una relación amorosa motivaron el tiroteo de la Rúa Primavera
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Joer, no se lo que me ha pasado, me ha entrado risa.
Me hace recordar como en los sitios norteamericanos tipo Reddit se ríen de los europeos, teóricamente cosmopolitas, hasta que les recuerdan a los gitanos y los saltos mentales que hacemos, como si estos fueran una problemática distinta, frente al tratamiento de la sociedad de USA hacia los afroamericanos.
Aunque ya les gustaría a los afroamericanos tener-regenerar las estructuras sociales-familiares que han mantenido los romaní, para lo bueno y lo malo.
Mejor los metemos en una plaza de toros, con la puerta cerrada, y que se entiendan entre ellos ... luego por la noche se abre la puerta y vemos quien queda y en que estado.