Herido de bala en una reyerta entre clanes gitanos en plena calle de Lugo

Un disparo en la Rúa Primavera deja un herido y desata el caos en el centro de Lugo en un enfrentamiento entre dos familias de etnia gitana que se saldó con amenazas, daños a vehículos y el corte del tráfico. La tarde del miércoles se vio sacudida en Lugo por un violento incidente que dejó un hombre con una herida de bala en la pierna y sembró la alarma entre los vecinos de la Rúa Primavera. El suceso, que se produjo en plena vía pública alrededor de las dos del mediodía, enfrentó a miembros de dos clanes de etnia gitana de la ciudad.