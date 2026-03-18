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Herido de bala en una reyerta entre clanes gitanos en plena calle de Lugo

Herido de bala en una reyerta entre clanes gitanos en plena calle de Lugo

Un disparo en la Rúa Primavera deja un herido y desata el caos en el centro de Lugo en un enfrentamiento entre dos familias de etnia gitana que se saldó con amenazas, daños a vehículos y el corte del tráfico. La tarde del miércoles se vio sacudida en Lugo por un violento incidente que dejó un hombre con una herida de bala en la pierna y sembró la alarma entre los vecinos de la Rúa Primavera. El suceso, que se produjo en plena vía pública alrededor de las dos del mediodía, enfrentó a miembros de dos clanes de etnia gitana de la ciudad.

| etiquetas: clanes , gitanos , disparo , bala , lugo
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9 comentarios
6 2 0 K 56 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
A ver, si ponen la etnia en el titular le quitan toda la gracia a la noticia.
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Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
#1 Hay otros medios mas "políticamente correctos"

Rencillas entre dos familias a raíz de una relación amorosa motivaron el tiroteo de la Rúa Primavera

www.elprogreso.es/articulo/lugo/rencillas-entre-dos-familias-raiz-rela
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#6 woke
#1 afroamericanos → indohispanos
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arturios #5 arturios
#3 O darles un terreno que esté poco o nada habitado, que cultiven sus tierras, que desarrollen su industria, sus servicios, su hospitales, sus xD xD xD xD xD

Joer, no se lo que me ha pasado, me ha entrado risa.
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plutanasio #8 plutanasio
#5 yo me acuerdo que cuando tocaba la recogida de la patata desaparecían todos un par de semanas y no veas la paz y tranquilidad que se respiraba en el colegio. Y servicios sociales no decía nada
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#7 DatosOMientes
Strike a galiciapress por antigitanismo.
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placeres #9 placeres *
Me encantan este tipo de noticias y los comentarios casi unánimes que genera.

Me hace recordar como en los sitios norteamericanos tipo Reddit se ríen de los europeos, teóricamente cosmopolitas, hasta que les recuerdan a los gitanos y los saltos mentales que hacemos, como si estos fueran una problemática distinta, frente al tratamiento de la sociedad de USA hacia los afroamericanos.

Aunque ya les gustaría a los afroamericanos tener-regenerar las estructuras sociales-familiares que han mantenido los romaní, para lo bueno y lo malo.
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#2 oscarcr80
Cuando se trate de cualquier percance entre los innombrables el Estado no debería de intervenir. Que se apliquen sus normas entre ellos.
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Mauricio_Colmenero #3 Mauricio_Colmenero
#2 El problema es que es un sábado, con mucha afluencia de gente ...

Mejor los metemos en una plaza de toros, con la puerta cerrada, y que se entiendan entre ellos ... luego por la noche se abre la puerta y vemos quien queda y en que estado.
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menéame