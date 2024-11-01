El heredero de Hermès estaba tan ocupado gastando su dinero que no reparó en un matiz: 14.000 millones de euros se habían esfumado

Que levante la mano quien no haya perdido dinero alguna vez. A todos nos ha pasado y luego aparece el primer día de frío en el bolsillo de algún abrigo. El problema es que ese dinero sea la fortuna de uno de los principales herederos del imperio Hermès. Nada menos que 14.000 millones de euros. Nicolas Puech, heredero de la familia fundadora de Hermès, acaba de presentar una demanda civil contra LVMH y Bernard Arnault, reclamando la venta fraudulenta de 6 millones de acciones al portador de Hermès.