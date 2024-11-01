edición general
Henry Cavill luce espectacular en las primeras imágenes del reboot de Los Inmortales  

Henry Cavill ha publicado las primeras imágenes de su personaje en el reboot de Los Inmortales.

Battlestar #1 Battlestar
También te digo, siendo Henry Cavill lo difícil es no lucir espectacular.
#2 Tensk
#1 Siguiendo la tradición de Hollywood, le darán un óscar el día que parezca un "homeless" adicto al fentanilo.
Fresita_Kawaii #3 Fresita_Kawaii
#1 Calla calla. Henry Cavill es mi novio pero todavía no lo sabe
