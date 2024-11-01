·
4
meneos
11
clics
Hemeroteca: Charlie Kirk, activista de derechas y fundador de Turning Point USA, quiere que Estados Unidos vuelva a ser cristiano (Eng)
Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, defendió en su día la separación de Iglesia y Estado. Ahora abraza el nacionalismo cristiano y hace campaña por Donald Trump.
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
cristiano
,
fundamentalista
,
eeuu
,
estado
#2
salteado3
Le ha llamado Dios a consultas.
0
K
16
#1
pitercio
Ahí les tienes... no sé cuántos años de civilización para pretender fundamentar las decisiones políticas y normas sociales en literatura de ficción sobre seres imaginarios sin temor a que le metan en un psiquiátrico.
0
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
