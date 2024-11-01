Hecha la ley, hecha la trampa: ¿cómo intentan saltarse la regulación de los alquileres los fondos de inversión?

Cuando en 2024 se aprobó la regulación de los alquileres en Catalunya con el tope en el precio, los grandes propietarios y los fondos de inversión encontraron en el alquiler de temporada y el de habitaciones un resquicio para saltarse la ley. A finales del año pasado, ERC, los Comuns y la CUP forzaron al PSC a regular estas dos modalidades. Pero de nuevo los fondos buitres han encontrado la manera de esquivar la ley: los colivings, entre otros.