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Hecha la ley, hecha la trampa: ¿cómo intentan saltarse la regulación de los alquileres los fondos de inversión?

Hecha la ley, hecha la trampa: ¿cómo intentan saltarse la regulación de los alquileres los fondos de inversión?

Cuando en 2024 se aprobó la regulación de los alquileres en Catalunya con el tope en el precio, los grandes propietarios y los fondos de inversión encontraron en el alquiler de temporada y el de habitaciones un resquicio para saltarse la ley. A finales del año pasado, ERC, los Comuns y la CUP forzaron al PSC a regular estas dos modalidades. Pero de nuevo los fondos buitres han encontrado la manera de esquivar la ley: los colivings, entre otros.

| etiquetas: colivings , fondos buitre , vivienda , alquileres
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4 comentarios
11 1 0 K 146 actualidad
jdmf #2 jdmf
Las tácticas habituales:
- Echar a los vecinos, así no hay quién defienda el barrio.
- Comprarte el piso a lo que haga falta, total, le sacarán más rentabilidad.
- Hacerte creer que si vendes tu piso muy caro eres el más listo, luego ves que para irte a vivir a otro barrio o ciudad los listos son ellos.
- Comprar al político de turno.
- Si el político no es mu "accesible", mejor el fondo buitre redacta la ley y para el siguiente político que venga, ellos tienen tiempo y dinero, tú no.
- Si el político sigue sin entrar al trapo, nada, lo hacen socio, dueño, consejero, o lo que haga falta para que se vea comprometido con "la empresa".
- Por último, y más importante, seguir echando a los vecinos.
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beltzak #1 beltzak
Tanto facturas tanto pagas y si gastas demasiado pues cierras y te vas, es lo que suelen decir los liberales cuando tienes pocos beneficios, ¿no? :troll:
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jdmf #3 jdmf
#1 Sí, eso es lo que dicen cara a la galería de los currelas votonto votantes, pero por detrás lo que hay es que si les va mal, "socializan los gastos y las deudas" pidiendo ayuditas y subvenciones públicas... luego ya los beneficios los privatizan, que luego dicen que les va bien por que son unos crack en los negocios
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Lamantua #4 Lamantua *
Blanco y en botella. Alguno de los partidos dejó una puerta abierta… Siempre fieles.
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menéame