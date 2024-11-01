edición general
2 meneos
13 clics

He leído, luego existo

Leer para mostrar que lees, vivir para demostrar que vives. Demostrar que vives para vivir. Pero conviene no confundir la patología con el síntoma

| etiquetas: lectura , cultura , acumulación
1 1 0 K 19 cultura
sin comentarios
1 1 0 K 19 cultura

menéame