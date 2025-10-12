La hazaña de Álex, el médico de Albacete que ha superado un duro reto por su madre fallecida: «Se me saltaban las lágrimas»

Cuando murió su madre en marzo de 2024 a causa de un cáncer en las vías biliares, el albaceteño Álex Martínez supo que tenía que encontrar una forma de canalizar todo ese dolor. Así nació el reto ‘6 Superhalfs en un año contra el colangiocarcinoma’, doce meses de carreras por Europa que han culminado este domingo con la media maratón de Cardiff. El objetivo ha sido concienciar sobre este tumor poco conocido y recaudar fondos para la asociación ATUVIBI, que apoya a pacientes con esta enfermedad.