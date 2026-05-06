Hay "un signo clarísimo" para saber si un texto ha sido escrito por una IA: la falta de humor

Francesc Miralles explica que los textos creados por la inteligencia artificial siempre tienen una misma estructura: "Empiezan por la idea 1, luego van a la 1.1 y después al 1.1.1. para, a continuación, seguir con la 1.1.2". Por lo tanto, es importante fijarse en la estructura del texto, pero también en la forma en la que están escritos. Según cuenta el escritor, la IA suele meter la gamba a la hora de escribir ciertos sustantivos porque los escribe con una mayúscula inicial que nos saca por completo del texto. Pero hay otro signo clarísimo.