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¡Hay relevo generacional! [en el rol]

¡Hay relevo generacional! [en el rol]

hoy no os traigo un análisis del que se puedan sacar conclusiones, pero sí un ejemplo concreto que, además, me parece precioso (...) Malva no se detiene ante nada, por lo que, después de decirle que de la versión de D&D de Dalmau no llegó a publicarse ninguna pantalla, ¡se ha creado ella una misma! Además, me ha dicho que puedo ponerla a disposición de todo el que la quiera, así que si queréis descargarla la tenéis en el siguiente enlace (aquí).

| etiquetas: jóvenes , relevo generacional , juevos de.rol , dungeons and dragons
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2 comentarios
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Bapho #1 Bapho
Es una gran noticia!
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#2 srskiner
Relevo generacional? No se otras ciudades pero en la mia se organizan partidas dyd5e de pago pago para niños y hay lista de espera.
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menéame