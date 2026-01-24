edición general
8 meneos
31 clics
Hay que regular el uso de pantallas y redes que hacen los menores

Hay que regular el uso de pantallas y redes que hacen los menores

Si está demostrado que el uso de pantallas y redes sociales perjudica al desarrollo de la corteza prefrontal, que se desarrolla hasta los 30 años, ¿por qué no se toman medidas para que la población más sensible tenga su salud mental preservada de actividades tremendamente dañinas? Australia ya lo he hecho. Francia prohíbe los móviles en primaria y secundaria. China restringe el uso de pantallas y juegos online en los menores. Australia ya lo he hecho. Francia prohíbe los móviles en primaria y secundaria. China restringe el uso de pantallas y...

| etiquetas: regular , uso , pantallas , redes , menores
7 1 0 K 71 cultura
3 comentarios
7 1 0 K 71 cultura
#1 Jjota
Esta claro, que no puedes dejar la gestión emocional de tus hijos a empresas privadas, y es lo que estamos haciendo, hasta que no se den cuenta que nos estamos cargando a los xavales, esto no va a mejorar.
3 K 35
Battlestar #3 Battlestar
Si no lo hacen los adultos para enseñar con el ejemplo, lo van a aprender los menores
0 K 10
meroespectador #2 meroespectador
1,2,3,5,4... muy bueno lo de atención.
0 K 7

menéame