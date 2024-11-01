edición general
Hay quien está compartiendo este rótulo que ha puesto Telemadrid durante la manifestación del PP

Hay quien está compartiendo este rótulo que ha puesto Telemadrid durante la manifestación del PP  

Algunos hablan de "pinchazo". En concreto, según Génova ha cifrado la asistencia en unas 15.000 personas frente a los 8.000 de la Delegación del Gobierno. Una cifra que es muy menor si se compara con las casi 50.000 personas que se concentraron el pasado mes de junio en Plaza de España en la última concentración.

#3 TOTEMICO
Manifestación contra la corrupción y andan por ahí Aznar y M. Rajoy. Es que solo te puedes reír y/o sentir asco.
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
Los únicos que han ido lo han hecho porque no se enteraron a tiempo de que la manifestación era contra la corrupción, muchos se enteraron a tiempo y por eso no han ido, de ahí la poca asistencia.
oceanon3d #7 oceanon3d *
#6 Demasiado retorcido para la capacidad de un pepero cualquiera ...

"No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes se merece"·
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
recordemos: a IDA no hay nada que le ponga más que Frijolito fracase en cada una de sus iniciativas, de ahí que TeleIDA esté rotulando así la manifa de Frijolito
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Pero lo que ha generado algún que otro comentario en redes ha sido el rótulo que Telemadrid ha emitido, cuando ya se habían confirmado los datos de la gente concentrada y, por casualidad, llegaba el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (...) "Esa ‘movilización masiva del pueblo español contra el Gobierno’ que pedía el PP se ha quedado en un ‘cientos de personas’. Y lo dice Telemadrid. El pinchazo es importante", ha asegurado uno de los usuarios en la red social X.  media
#4 diablos_maiq
Continúo con la esperanza de que se pueda votar "clickbait"algún día...
YSiguesLeyendo #5 YSiguesLeyendo
no sirven ni para fletar autobuses grandes con vino y bocata gratis incluido para sus incondicionales viejetes cristofascistas, quienes ni siquiera porque es domingo y van a misa y ya de paso se pasan por la manifa han tenido el detalle de arropar a Frijolito... si no sabes organizar la logística de trasladar militantes y simpatizantes, cual ganado, desde todos los puntos de Españita hasta Madrid para la manifa, entonces cómo vas a gobernar todo un país, inútil?
JackNorte #8 JackNorte
Alguien en telemadrid va a ser despedido xD
Mala #9 Mala
Pues no sé que tan fiable creeis que es la SER, pero acaba de decir, en el informativo de las 13.00h... "miles de personas". Lo de los cientos a lo mejor lo ha dicho TM a las 11.00.
