"Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas": vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet

Vuelven las trifulcas, tras unos meses de tregua para el vecindario, a las puertas de una discoteca en el barrio valenciano de Benimaclet. La semana pasada volvió a repetirse uno de estos capítulos de batallas campales en el solar que hay frente al local que se erige como 'La Elegancia Latina' en sus redes sociales. La discoteca abre todos los días de la semana de 17.30 a 04.00 horas, así que pese a que los domingos son los días más problemáticos, la situación no tiene por qué complicarse únicamente durante el fin de semana.