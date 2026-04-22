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"Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas": vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet

"Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas": vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet

Vuelven las trifulcas, tras unos meses de tregua para el vecindario, a las puertas de una discoteca en el barrio valenciano de Benimaclet. La semana pasada volvió a repetirse uno de estos capítulos de batallas campales en el solar que hay frente al local que se erige como 'La Elegancia Latina' en sus redes sociales. La discoteca abre todos los días de la semana de 17.30 a 04.00 horas, así que pese a que los domingos son los días más problemáticos, la situación no tiene por qué complicarse únicamente durante el fin de semana.

| etiquetas: peleas , navajas , discoteca , benimaclet
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Mesopotámico #2 Mesopotámico
Ley antiterrorista a bandas latinas. Huyen de la mierda y quieren convertir esto en más mierda
4 K 49
#4 tyrrelco
#2 Hombre, pero estos son esos inmigrantes que apoya Ayuso, estos son los guenos que votan bien, estos sí que nos sirven.
2 K 28
Mesopotámico #9 Mesopotámico *
#4 también es verdad que la tasa de afiliación a la seguridad social de estos colectivos ( latinoamericanos, no bandas, jeje) es, básicamente, el doble que la del Magreb.
1 K 17
penanegra #10 penanegra
#9 ¿Me puedes dar los datos?
0 K 7
Mesopotámico #11 Mesopotámico *
#10 pregunta a chatgpt, no puedo ahora...! Sorry
0 K 10
#12 tyrrelco
#9 Claaaro coño, moro malo, ese no vota PP, el resto bueno. El caso es buscar un enemigo al que echar la culpa.
0 K 10
Mesopotámico #13 Mesopotámico
#12 son datos, no son historias raras
0 K 10
SubeElPan #7 SubeElPan
#2 Mejor expulsión y retirada de nacionalidad si delinquen en varias generaciones.
1 K 19
Mesopotámico #8 Mesopotámico
#7 eso ya sería lo más!
0 K 10
#5 Edwin.r
Qué maravilla, tenemos nuestro propio guayaquil
1 K 17
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Navajodromos sanos. Pero entre colegas.
0 K 15
Gotsel #3 Gotsel
Son nuestras costumbres y tenemos que respetarlas.
0 K 15
#6 z1018
"Elegancia", jajajajaja
Le mejoro el nombre "Elegancia, clase y señorío latino".
0 K 7

menéame