Hay una generación trabajando gratis como documentalista de su propia vida: no son influencers pero actúan como si lo fueran

La frontera entre vivir y producir una vida para distribuirla se ha roto. Y lo aceptamos con disciplina profesional, sin contrato y sin sueldo

Torrezzno #1 Torrezzno
El articulo no esta muy inspirado. Asume que alguien pagaría por los momentos que Paco o Charo pueden grabar. La realidad es que con los metadatos tienen mas que suficiente
#2 ContracomunistaCaudillo
Tener ciudadanos borregos, sin capacidad crítica ni voluntad de juzgar por sí mismos y formarse criterios propios, es el sueño húmedo de cualquier político. Nos quieren así, adormecidos, anestesiados mientras la sociedad colapsa a su alrededor.
