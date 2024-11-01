·
más visitadas
6140
clics
MALEMÁTICAS CCXCIII: nunca entenderé como estos gráficos se pueden hacer mal
3104
clics
El Roto: cambio de plano
2859
clics
La foto de la montaña de cráneos de bisonte que revela una infame historia de Estados Unidos
2564
clics
El megarascacielos The Line fracasa: de los 170 km prometidos por Arabia Saudí, sólo se harán 2,4 km de la ciudad futurista
3208
clics
¿Y si los demócratas acertaron? (Roger Senserrich)
más votadas
436
El cuerpo de guardaespaldas de Vito Quiles: neonazis con vínculos con el narcotráfico
280
Racismo institucional en EE.UU: ICE quiso deportar a una nativa americana
259
Palestina vence en San Mamés con un clamor contra el genocidio: “Thank you, Basque Country”
307
“Necesitamos otro sistema económico que no dependa del usar y tirar”
302
Irán: Amenaza militar de EEUU contra Venezuela viola Carta de ONU
Hay una generación trabajando gratis como documentalista de su propia vida: no son influencers pero actúan como si lo fueran
La frontera entre vivir y producir una vida para distribuirla se ha roto. Y lo aceptamos con disciplina profesional, sin contrato y sin sueldo
#1
Torrezzno
El articulo no esta muy inspirado. Asume que alguien pagaría por los momentos que Paco o Charo pueden grabar. La realidad es que con los metadatos tienen mas que suficiente
0
K
20
#2
ContracomunistaCaudillo
Tener ciudadanos borregos, sin capacidad crítica ni voluntad de juzgar por sí mismos y formarse criterios propios, es el sueño húmedo de cualquier político. Nos quieren así, adormecidos, anestesiados mientras la sociedad colapsa a su alrededor.
0
K
6
