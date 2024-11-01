Hay una fiebre por los cruceros de lujo en los que te dedicas durante días a una sola cosa: jugar a juegos de mesa

Pregunta a cualquier devoto de los juegos en sus muchas formas (de mesa, de rol...) si las circunstancias en las que se juega son importantes, y con toda seguridad te dirá quer no. Importa la compañía, importa la comodidad, pero una vez resuelto eso, los mundos a los que se trasladan los jugadores con su imaginación son los que importan y en los que van a pasar horas y horas. Pero... ¿y si al entorno donde se juega se le diera también tanta importancioa como para montar cruceros alrededor de las partidas?
Algunas cosas nunca pasan de moda
Son cruceros para juegos de rol, pero en formato LARP, que no son de mesa. En un crucero, imagino que montarán escenarios de tipo resolver un misterio, tipo Cluedo.
en.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing_game
Que cosa más triste y que asquerosos aprovecharse de la ludopatía para hacer estos cruceros.
No se para que navegan si los asistentes no se levantan de la mesa de juego
Menuda estupidez