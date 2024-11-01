edición general
Hay una fiebre por los cruceros de lujo en los que te dedicas durante días a una sola cosa: jugar a juegos de mesa

Pregunta a cualquier devoto de los juegos en sus muchas formas (de mesa, de rol...) si las circunstancias en las que se juega son importantes, y con toda seguridad te dirá quer no. Importa la compañía, importa la comodidad, pero una vez resuelto eso, los mundos a los que se trasladan los jugadores con su imaginación son los que importan y en los que van a pasar horas y horas. Pero... ¿y si al entorno donde se juega se le diera también tanta importancioa como para montar cruceros alrededor de las partidas?

8 comentarios
Torrezzno #7 Torrezzno
Cuenta el teto como juego de mesa? xD
#3 Dav3n
#2 Anda, ve a adorar a Milei, pagafantas xD
obmultimedia #4 obmultimedia
Casinos flotantes
#1 Dav3n *
Gilipollas gastando pasta en gilipolleces y Xataka divulgando mierda... Próximamente en Netflix, claro.

Algunas cosas nunca pasan de moda :troll:
#2 Katos *
#1 gente que hace lo que le da la gana con lo su dinero, y otros que les llaman gilipollas
Lenari #8 Lenari
Leyendo el texto por encima, el titulo es click-bait.

Son cruceros para juegos de rol, pero en formato LARP, que no son de mesa. En un crucero, imagino que montarán escenarios de tipo resolver un misterio, tipo Cluedo.

en.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing_game
Skiner #6 Skiner
Tienen más vicio algunos...
Que cosa más triste y que asquerosos aprovecharse de la ludopatía para hacer estos cruceros.
No se para que navegan si los asistentes no se levantan de la mesa de juego :troll:
Menuda estupidez
#5 Hollywoodlandia
Una fiebre dice.... 4 putos gatos
