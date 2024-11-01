Hay una fiebre por los cruceros de lujo en los que te dedicas durante días a una sola cosa: jugar a juegos de mesa

Pregunta a cualquier devoto de los juegos en sus muchas formas (de mesa, de rol...) si las circunstancias en las que se juega son importantes, y con toda seguridad te dirá quer no. Importa la compañía, importa la comodidad, pero una vez resuelto eso, los mundos a los que se trasladan los jugadores con su imaginación son los que importan y en los que van a pasar horas y horas. Pero... ¿y si al entorno donde se juega se le diera también tanta importancioa como para montar cruceros alrededor de las partidas?