Hawley cambia su postura sobre la resolución de poderes bélicos tras la reacción negativa de Trump. [ENG]

El senador Josh Hawley (republicano por Misuri) está cambiando su postura y afirma que ahora votará con los líderes republicanos del Senado para rechazar una resolución que pretende impedir que el presidente Trump utilice la fuerza militar contra Venezuela. Hawley, que la semana pasada apoyó la aprobación de la medida, afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio le había asegurado que Trump no enviaría tropas a Venezuela. Hawley cambió su postura sobre el proyecto de ley varios días después de que Trump arremetiera contra él y los otros cu

| etiquetas: senado , votacion , trump , poderes , cambio de opinión
themarquesito #1 themarquesito
Josh Hawley fue uno de los que mostró su apoyo a la turba el 6 de enero de 2021
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

El tema es que estaba en un grupo de republicanos que veía bien recortarle los poderes bélicos, pero parece que se ha acochinado en tablas.
HeilHynkel #2 HeilHynkel
He perdido el enlace, pero hay otra noticia sobre que en el senado de EEUU le quieren recortar a Trump lo poderes de hacer el indio con el ejército.

El tema es que esta era uno de los partidarios, pero parece que recoje cable y se plega a los deseos de Kim Jong Zanahorio.
#4 famufa
Vota que "no lo pueda hacer".
Luego Marquitos le dice "que no lo va a hacer, hombre ..", y entonces vota que bueno, "que lo pueda hacer".
Siguiente paso, cuando lo haga, será decir "¿Quien lo iba a esperar?".
