edición general
8 meneos
28 clics
Hartos del odio. Apuntes contra el pesimismo de época

Hartos del odio. Apuntes contra el pesimismo de época

El pasado octubre hubo elecciones en Países Bajos. Contra todo pronóstico perdió la extrema derecha y entre las causas de su derrota me provocó una sonrisa esperanzadora el que todos los analistas coincidieran en que la razón de esta derrota fuese que los holandeses están "hartos del odio". El partido ganador (moderado) enmarcó su inesperada victoria como un "adiós a las políticas del odio".

| etiquetas: opinión , odio , paises bajos , análisis
6 2 0 K 87 politica
2 comentarios
6 2 0 K 87 politica
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Hace poco estuve en China y una de las cosas que más me llamó la atención es que los chinos y las chinas miran el futuro con mucho optimismo. Me chocó de puro contraste, viniendo de una Europa y un país que parecen haber hecho del pesimismo el pedestal desde el que ver el mundo.

Una encuesta del ECFR desvela que los europeos somos los campeones del pesimismo mundial. La misma tendencia la encontramos en nuestro país. Ese pesimismo parece haberse instalado en todas las encuestas del CIS, que

…   » ver todo el comentario
0 K 16
#2 chavi
#1 No solo somos pesimistas. Nos empeñamos en que se cumplan nuestras profecías, que es mucho peor.
0 K 12

menéame