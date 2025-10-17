edición general
El hartazgo de un barrio lleva a la Fiscalía europea a investigar unas ayudas a la rehabilitación del Ayuntamiento de Zaragoza

Muchos han sido los anuncios en los últimos años por parte del Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza y varios de ellos han ido encaminados a prometer la rehabilitación de los conocidos como bloques sindicales, conjuntos de viviendas que se construyeron en los años 50 y 60 del siglo pasado. Uno de ellos es Aloy Sala, en el entorno de Tenerías, donde los vecinos llegaron a ilusionarse con un plan integral que iba a suponer la renovación de todo el barrio tras la recepción de fondos europeos. Pero las expectativas jamás se cump

