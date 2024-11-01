Handala revela información del ejército israelí y ridiculiza su seguridad  

“Por ahora, dejemos de lado los secretos clasificados, porque, sinceramente, ¡no hay lugar más seguro para ellos que en nuestras manos! Divirtámonos un poco: escribe ‘ejército israelí’, pero seamos honestos, en realidad se lee como ‘ejército de necios’”, ha indicado este martes el grupo de hackers ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’, en su cuenta de X. Junto a esta declaración, el grupo ha difundido vídeos privados tomados dentro de campos de entrenamiento del ejército israelí.