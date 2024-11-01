edición general
6 meneos
53 clics
Handala revela información del ejército israelí y ridiculiza su seguridad

Handala revela información del ejército israelí y ridiculiza su seguridad  

“Por ahora, dejemos de lado los secretos clasificados, porque, sinceramente, ¡no hay lugar más seguro para ellos que en nuestras manos! Divirtámonos un poco: escribe ‘ejército israelí’, pero seamos honestos, en realidad se lee como ‘ejército de necios’”, ha indicado este martes el grupo de hackers ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’, en su cuenta de X. Junto a esta declaración, el grupo ha difundido vídeos privados tomados dentro de campos de entrenamiento del ejército israelí.

| etiquetas: israel , ejército , sionista , hacker , unidad 8200
5 1 1 K 79 actualidad
2 comentarios
5 1 1 K 79 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros
En noviembre de 2025, el grupo cibernético Handala se adjudicó la autoría de un ataque cibernético tras publicar imágenes del hackeo de la que consideran la empresa tapadera más grande y peligrosa: la Unidad 8200 de Israel. Además, se infiltró en sistemas del sector nuclear israelí, enviando flores a un reconocido científico nuclear del régimen.

En diciembre, el grupo reveló información sobre expertos israelíes considerados los principales artífices del sistema antimisiles Cúpula de Hierro. De igual manera, difundió la identidad y perfil de 14 personas vinculadas a los planes de desarrollo de los drones de guerra del régimen israelí.
0 K 20
Beltenebros #2 Beltenebros *
El vídeo de la puerta (de lo que parece un refugio) que no se puede cerrar no deja nada bien a los israelíes.
0 K 20

menéame