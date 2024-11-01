Se han encontrado dos nuevos episodios de Doctor Who que se creían perdidos [ENG]

Se han encontrado dos nuevos episodios de Doctor Who que se creían perdidos. La BBC borró los episodios originales de Doctor Who porque desconocía la futura emisión de reposiciones. Noventa y cinco de los 253 episodios de los primeros seis años del programa están actualmente desaparecidos. Los dos episodios fueron "The Nightmare Begins" y "Devil's Planet", ambos emitidos durante la tercera temporada de la serie en 1965. En él aparece William Hartnell como el Doctor en una historia que involucra a los archienemigos Daleks.