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Se han encontrado dos nuevos episodios de Doctor Who que se creían perdidos [ENG]

Se han encontrado dos nuevos episodios de Doctor Who que se creían perdidos [ENG]

Se han encontrado dos nuevos episodios de Doctor Who que se creían perdidos. La BBC borró los episodios originales de Doctor Who porque desconocía la futura emisión de reposiciones. Noventa y cinco de los 253 episodios de los primeros seis años del programa están actualmente desaparecidos. Los dos episodios fueron "The Nightmare Begins" y "Devil's Planet", ambos emitidos durante la tercera temporada de la serie en 1965. En él aparece William Hartnell como el Doctor en una historia que involucra a los archienemigos Daleks.

| etiquetas: doctor who , dalek , bbc , william hartnell
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4 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
De quien?
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Ms2 #2 Ms2
#1 jajaj  media
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 juega en la primera base.
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#4 R2dC
Al final tuvo que ir mi madre a encontrarlos.
0 K 8

menéame