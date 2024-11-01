Han analizado la intensidad luminosa de las balizas V16 homologadas más populares y sorprende cuántas aprueban por los pelos

En teoría, las balizas V16 se pueden ver hasta a un kilómetro de distancia. En teoría. En la práctica, en determinadas situaciones su visibilidad baja drásticamente hasta los 50 metros. Las balizas V16 son compactas y con un sistema de iluminación para verse a lo lejos durante al menos media hora. Las balizas V16 que debemos tener en nuestro coche para actuar según marca la ley y evitar multas deben estar certificadas, lo que garantiza el cumplimiento de estos parámetros. Sin embargo, estas balizas v16 homologadas no se ven tan bien.