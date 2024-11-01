edición general
Han analizado la intensidad luminosa de las balizas V16 homologadas más populares y sorprende cuántas aprueban por los pelos

En teoría, las balizas V16 se pueden ver hasta a un kilómetro de distancia. En teoría. En la práctica, en determinadas situaciones su visibilidad baja drásticamente hasta los 50 metros. Las balizas V16 son compactas y con un sistema de iluminación para verse a lo lejos durante al menos media hora. Las balizas V16 que debemos tener en nuestro coche para actuar según marca la ley y evitar multas deben estar certificadas, lo que garantiza el cumplimiento de estos parámetros. Sin embargo, estas balizas v16 homologadas no se ven tan bien.

"Y aquí es donde empiezan las sorpresas: ya no es que ninguno de los dispositivos analizados se acerque a ese máximo legal, es que unos cuantos aprueban por los pelos en este análisis del laboratorio."

A ver, pones una norma con limite superior e inferior, y estos se sorprenden que las empresas hagan el producto que cumpla, sin alardes?

no-noticia.
