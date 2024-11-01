Hamás inicia arrestos y ejecuciones en Gaza tras detener la ofensiva israelí

Este lunes, Hamás ha llevado a cabo la ejecución de siete supuestos colaboradores en la ciudad de Gaza, un acto presenciado por una multitud que expresaba su apoyo a la resistencia, según se ha podido ver en vídeos que circulan en redes sociales y que han sido reportados por medios locales. Según confirmaciones de Hamás, sus Fuerzas de Disuasión han efectuado múltiples operaciones de seguridad que resultaron en la detención de varios sospechosos armados. Estos individuos son acusados de perpetrar ataques contra desplazados y civiles.