Un hallazgo inesperado bajo un pueblo fantasma del Golán revela una sinagoga de 1.500 años y secretos perdidos de la antigüedad

Bajo las ruinas de una aldea abandonada, arqueólogos descubren los restos de una antigua sinagoga con columnas intactas y símbolos enigmáticos. El hallazgo, en los Altos del Golán, arroja nueva luz sobre las comunidades judías que habitaron la región hace más de quince siglos. La historia comienza en Yehudiya, una aldea siria abandonada tras 1967 y situada en la actual reserva natural del Golán, conocida por sus cañones y cascadas. Bajo su superficie, un equipo conjunto de la Universidad de Haifa y el Kinneret Academic College ha localizado los

2 comentarios
woody_alien #1 woody_alien
Ahí, saqueando los bienes culturales de los sirios en el Golán ocupado, la aldea fue "abandonada" por los beduinos que vivían ahí de siempre "invitados" por los tanques israelís.
#2 txepel
Con los descubrimientos de las universidades israelíes como con los de la Ahnenerbe, que a lo mejor son hasta auténticos pero ojito.
