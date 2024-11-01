Hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón a través del gen CCNA2. Es posible su regeneración. (inglés)

Un gen natural llamado ciclina A2 (CCNA2) —que se desactiva tras el nacimiento en los humanos— puede generar nuevas células cardíacas funcionales y ayudar al corazón a regenerarse tras sufrir lesiones, como un infarto o una insuficiencia cardíaca, cuando se reactiva.
Los investigadores crearon un virus compatible con humanos con deficiencia de replicación que porta el gen CCNA2 y lo introdujeron en células del músculo cardíaco. Posteriormente, lo probaron directamente en cultivos de células cardíacas humanas adultas vivas procedentes de corazon
Por otro lado, habrá que mirar con mucho cuidado en qué otras funciones celulares está implicado y qué riesgos puede conllevar reactivarlo en esos ámbitos.
Si logramos que estas células vuelvan a dividirse de forma controlada, podríamos reparar el tejido cardíaco dañado, en lugar de que quede tejido cicatrizado (fibrosis).
Hasta ahora, el reto ha sido que las células se dividan manteniendo su identidad y función, sin convertirse en células que no pertenecen al músculo cardíaco o sin provocar efectos secundarios peligrosos.