edición general
29 meneos
29 clics

Hallazgo de gran importancia sobre nuestro corazón a través del gen CCNA2. Es posible su regeneración. (inglés)

Un gen natural llamado ciclina A2 (CCNA2) —que se desactiva tras el nacimiento en los humanos— puede generar nuevas células cardíacas funcionales y ayudar al corazón a regenerarse tras sufrir lesiones, como un infarto o una insuficiencia cardíaca, cuando se reactiva.
Los investigadores crearon un virus compatible con humanos con deficiencia de replicación que porta el gen CCNA2 y lo introdujeron en células del músculo cardíaco. Posteriormente, lo probaron directamente en cultivos de células cardíacas humanas adultas vivas procedentes de corazon

| etiquetas: hallazgo , gran importancia , corazón , gen ccna2
19 10 0 K 122 ciencia
14 comentarios
19 10 0 K 122 ciencia
cocolisto #1 cocolisto *
El artículo es un poco tocho que hará las delicias de los entendidos.De relleno no es desde luego.
0 K 20
Julian_Lozano_Brau #2 Julian_Lozano_Brau
#1 estoy seguro que alguien que estudió administración de redes cisco vendrá a hacer la broma.
2 K 34
#3 Quillotro
A mí el corazón me lo han roto tantas veces que ya no hay regeneración que valga...
0 K 6
cocolisto #6 cocolisto
#3 Y los que tú has roto, ladrón? :-D
0 K 20
#8 Quillotro
#6 Esos son pocos y casi siempre estaban reconstruidos a las pocas semanas...
1 K 26
Graffin #4 Graffin
Esto es una noticia increíble, no?
1 K 28
cocolisto #5 cocolisto
#4 A mi me lo parece, aunque el estudio tan completo me cuesta entenderlo, salvo que el dichoso gen se desactiva al nacer y que implantado de nuevo es posible la regeneración del músculo cardíaco,pensando que las enfermedades del corazón es de las primeras causas de muerte.
0 K 20
#7 TheMilk
#5 Es una gran noticia, pero habrá que ver cómo se puede usar en terapia, si es que es posible, y qué riesgos puede implicar a nivel oncológico debido a fomentar la creación de nuevas células.
Por otro lado, habrá que mirar con mucho cuidado en qué otras funciones celulares está implicado y qué riesgos puede conllevar reactivarlo en esos ámbitos.
1 K 13
#9 Tensk
Noticia patrocinada por Cisco Corporation.
3 K 34
verocla #10 verocla
#9 Joer me has hecho ir a buscar que narices era xD
1 K 23
#12 Tensk
#10 A poco que sepas algo de informática se pilla el chistaco/chascarrillo fácil, pero no es para todo el mundo, lo sé.
1 K 23
verocla #13 verocla
#12 Yo de comms na de na, son mu raros con sus capas y sus cosas y nunca falla na :-D
1 K 23
#14 Tensk
#13 Ufff, la capa ocho falla más que una escopeta de feria.
0 K 11
antesdarle #11 antesdarle
En los adultos, las células del corazón practicamente ya no se dividen, lo que dificulta que el corazón se regenere después de un infarto o daño.
Si logramos que estas células vuelvan a dividirse de forma controlada, podríamos reparar el tejido cardíaco dañado, en lugar de que quede tejido cicatrizado (fibrosis).
Hasta ahora, el reto ha sido que las células se dividan manteniendo su identidad y función, sin convertirse en células que no pertenecen al músculo cardíaco o sin provocar efectos secundarios peligrosos.
0 K 10

menéame