Hallan muerto a uno de los dos desaparecidos por el temporal en Alhaurín el Grande

Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que estaban desaparecidos después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) debido a las intensas lluvias en la provincia. La furgoneta con los dos hombres, de 53 y 54 años, había sido localizada en la mañana de este domingo volcada en el cauce del río Fahala y no se tenía noticias de ellos desde anoche. Otro desaparecido en Granada Por su parte, un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y