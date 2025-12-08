Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno

Antonio Luis Aguilera Sánchez, figura clave en la operación Titella, fue encontrado muerto el 22 de noviembre en la piscina de una vivienda alquilada en la sierra de Granada. Según ha desvelado The Objective, el cuerpo fue hallado por la empleada del hogar y los primeros análisis —incluidas las imágenes de seguridad— apuntan a un accidente sin intervención de terceras personas... era considerado por los investigadores como un agente central en la estructura financiera que rodeaba a José Luis Moreno.