Hallan en Ginebra manuscrito de la única novela de Jorge Luis Borges

La Bibliothèque Municipale de Ginebra anunció el descubrimiento del manuscrito de la única novela escrita por el argentino Jorge Luis Borges, que dejó una huella profunda en la literatura universal con sus cuentos, poemas y eruditos ensayos. El hallazgo ocurrió en la Société de Lecture, una pequeña biblioteca de barrio en la Grand-Rue de la ciudad suiza, donde el escritor residió hasta su fallecimiento, el 14 de junio de 1986. Paule Hochuli Dubuis, responsable de la sección de archivos privados y manuscritos, reveló en conferencia de prensa que
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El personaje del bibliotecario Jorge de Burgos es un guiño de Umberto Eco hacia el escritor Jorge Luis Borges y el personaje de Guillermo de Baskersville es una mezcla entre los nombres de Guillermo de Ockham, teólogo de la Edad Media y Baskerville por el libro de Arthur Conan Doyle, El perro de los Baskerville, cuyo protagonista es Sherlock Holmes.
La historia es tan propia de un cuento de Borges que parece un invento del redactor.
Una novela secreta de Borges (que nunca se declaró novelista y que se denominaba a sí mismo "escritor de cuentos") camuflada dentro de otro libro, que para más inri es de sagas islandesas. Y la novela encima se desarrolla en Isfahán, otro lugar que aparece varias veces en su obra, un laberinto... es Borges en el mundo real.
Increíble, espero que sea cierto, es demasiado bueno.