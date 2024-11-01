Hallan en Ginebra manuscrito de la única novela de Jorge Luis Borges

La Bibliothèque Municipale de Ginebra anunció el descubrimiento del manuscrito de la única novela escrita por el argentino Jorge Luis Borges, que dejó una huella profunda en la literatura universal con sus cuentos, poemas y eruditos ensayos. El hallazgo ocurrió en la Société de Lecture, una pequeña biblioteca de barrio en la Grand-Rue de la ciudad suiza, donde el escritor residió hasta su fallecimiento, el 14 de junio de 1986. Paule Hochuli Dubuis, responsable de la sección de archivos privados y manuscritos, reveló en conferencia de prensa que