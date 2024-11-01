Hallan en Essex un sello medieval con intaglio de carro romano (ENG)

Se ha encontrado en Essex un raro sello medieval de plata con un intaglio romano de una biga (un carro de carreras con dos caballos) . Basándose en comparaciones con otros intaglios de biga, la gema data de finales del siglo I a. C. o principios del siglo I d. C. Fue engastado en plata y convertido en sello entre 1200 y 1400. La cornalina roja intensa presenta dos caballos al trote, finamente detallados. Tiran de un pequeño carro con un auriga a las riendas y un largo látigo.