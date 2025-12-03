edición general
5 meneos
105 clics
Hallan bajo la lava los depósitos de la gasolinera arrasada por el volcán de La Palma

Hallan bajo la lava los depósitos de la gasolinera arrasada por el volcán de La Palma

La gasolinera de La Laguna quedó sepultada por el volcán y los operarios de la reconstrucción han llegado al lugar exacto cuatro años después

| etiquetas: la palma , volcán
4 1 0 K 51 actualidad
2 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
alcama #1 alcama
Cuando la gasolina estaba a 1€
0 K 6
fofito #2 fofito
#1 beneficios seguros !!
0 K 10

menéame