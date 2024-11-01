·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9239
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
11868
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
8525
clics
La verdad que esconde la foto de familia del jefe del Pentágono: "Describe a la derecha perfectamente"
7753
clics
Las técnicas de sexo anal que gustan a las mujeres, según un amplio estudio
4151
clics
Ponen un teléfono móvil a la mano de un ángel de la fachada de la Catedral de Murcia
más votadas
704
La empresa gestora del hospital público de Torrejón (Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) ordena rechazar pacientes para ganar más: “Hacemos actividad que nos perjudica”
627
Tribuna: “Tener que atender a los pacientes es el principal obstáculo de nuestro hospital para obtener beneficios”, por el CEO de Ribera Salud
540
Más Madrid denunciará al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el rechazo de pacientes en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz
357
Soldados británicos ejecutaron a niños pequeños en sus camas durante la guerra de Afganistán [en]
368
Alejandro Carranza: La familia del pescador colombiano asesinado en un bombardeo en el Caribe presenta una denuncia contra Estados Unidos ante la CIDi
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
71
clics
Los hackers rusos dan miedo | Grupo Sandworm
Video de LordDraugr sobre los hackers rusos del grupo Sandworm
|
etiquetas
:
hackers
,
rusos lorddraugr
13
3
0
K
165
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
165
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
Hay Lord Draugr, hay meneo.
2
K
32
#5
eipoc
*
#1
pues a mí cada vez me huele más este periodista de investigación, le ve más el plumero de la propaganda, y no lo digo por la publicidad que hace, precisamente.
1
K
21
#7
Pertinax
#5
¿De qué crees que hace propaganda?
0
K
18
#8
eipoc
#7
de occidente. Se nota el sesgo.
0
K
10
#10
Pertinax
*
#8
Pues si a alguien ha crujido mucho y bien, es a ENRON, Musk, Vanderbilts, Madof, Roschilds... Le visitas poco, ¿Verdad?
0
K
18
#9
Dav3n
#5
Este es el mismo que dijo que Black Rock no controla nada, que solo invierten en empresas... Eso te lo dice todo.
1
K
21
#4
ElenaCoures1
Pues a mi el tonto del culo del Hackerruso no me daba ningún miedo, mas bien pena
1
K
25
#6
Pertinax
#4
El personaje tenía su gracia.
1
K
25
#3
Aokromes
a diferencia de los hackers de eeuu que solo hackean a los rusos
0
K
10
#2
Olepoint
Bueno, recuerdo hace ya bastantes años, que buscaba información sobre un tema complejo, del que había poca información, en los únicos lugares que se hablaba de ello era en foros hackers rusos, en los de EEUU ni se mencionaban. Lo malo era que las traducciones "automáticas" de entónces eran pura basura y cogía moscas, de la mitad ni te enterabas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente