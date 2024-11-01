edición general
16 meneos
71 clics
Los hackers rusos dan miedo | Grupo Sandworm

Los hackers rusos dan miedo | Grupo Sandworm

Video de LordDraugr sobre los hackers rusos del grupo Sandworm

| etiquetas: hackers , rusos lorddraugr
13 3 0 K 165 actualidad
10 comentarios
13 3 0 K 165 actualidad
Pertinax #1 Pertinax
Hay Lord Draugr, hay meneo.
2 K 32
#5 eipoc *
#1 pues a mí cada vez me huele más este periodista de investigación, le ve más el plumero de la propaganda, y no lo digo por la publicidad que hace, precisamente.
1 K 21
Pertinax #7 Pertinax
#5 ¿De qué crees que hace propaganda?
0 K 18
#8 eipoc
#7 de occidente. Se nota el sesgo.
0 K 10
Pertinax #10 Pertinax *
#8 Pues si a alguien ha crujido mucho y bien, es a ENRON, Musk, Vanderbilts, Madof, Roschilds... Le visitas poco, ¿Verdad?
0 K 18
#9 Dav3n
#5 Este es el mismo que dijo que Black Rock no controla nada, que solo invierten en empresas... Eso te lo dice todo.
1 K 21
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Pues a mi el tonto del culo del Hackerruso no me daba ningún miedo, mas bien pena
1 K 25
Pertinax #6 Pertinax
#4 El personaje tenía su gracia.
1 K 25
Aokromes #3 Aokromes
a diferencia de los hackers de eeuu que solo hackean a los rusos :troll:
0 K 10
Olepoint #2 Olepoint
Bueno, recuerdo hace ya bastantes años, que buscaba información sobre un tema complejo, del que había poca información, en los únicos lugares que se hablaba de ello era en foros hackers rusos, en los de EEUU ni se mencionaban. Lo malo era que las traducciones "automáticas" de entónces eran pura basura y cogía moscas, de la mitad ni te enterabas.
0 K 8

menéame