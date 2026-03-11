Un hacker extranjero en 2023 comprometió archivos de Epstein que estaban en manos del FBI, según muestran una fuente y documentos (ENG)

Un hacker extranjero comprometió archivos relacionados con la investigación del FBI sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein durante una intrusión en la oficina de campo del FBI en Nueva York hace tres años, según una fuente familiarizada con el asunto y documentos del Departamento de Justicia publicados recientemente y revisados por Reuters En un comunicado, el Federal Bureau of Investigation afirmó que lo que describió como un “incidente cibernético” fue “un caso aislado”