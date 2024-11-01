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Hackeo del grupo Handala a la subdirectora de estrategia del Mossad [eng]

Hoy, los muros de hierro del secretismo y la ilusión de seguridad dentro del régimen sionista se han hecho añicos para siempre. Una de las figuras más importantes de los servicios de inteligencia del Mossad, Laura Gilinski, exsubdirectora de Planificación y Estrategia del Mossad y actual subdirectora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), ha sido neutralizada por nuestras fuerzas cibernéticas. Más de 100 000 de sus correos electrónicos ultraconfidenciales están ahora en nuestro poder y disponibles para su descarga pública.

| etiquetas: israel , mossad , hack
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6 comentarios
30 5 0 K 477 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya vaya así que todos esos que difunden el odio al islam son parte de la secta de pederastas (y especuladores)
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Huaso #3 Huaso
No seré yo el que me descargue un archivo de esa web. Las capturas me parecen un poco vagas y poco relevantes.
No sé hasta qué punto no es una campaña de infección burda y simple…
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Es que esto quienes se lo tienen que bajar son los periodistas de todo el mundo, que es su trabajo.
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azathothruna #4 azathothruna
La verdad, esperaba un cargamonton de hackers y similares contra los zionistas antes.
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Supercinexin #6 Supercinexin *
#4 Llevan desde finales del 2023 como mínimo: handala-hack.to/page/17/

De todos modos, no conozco nada del mundillo hacker. ¿Quiénes son estos? ¿Iraníes?
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#2 j3j3j3j3 *
seria interesante ver el modus-operandi
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menéame