Hackeo del grupo Handala a la subdirectora de estrategia del Mossad [eng]

Hoy, los muros de hierro del secretismo y la ilusión de seguridad dentro del régimen sionista se han hecho añicos para siempre. Una de las figuras más importantes de los servicios de inteligencia del Mossad, Laura Gilinski, exsubdirectora de Planificación y Estrategia del Mossad y actual subdirectora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), ha sido neutralizada por nuestras fuerzas cibernéticas. Más de 100 000 de sus correos electrónicos ultraconfidenciales están ahora en nuestro poder y disponibles para su descarga pública.