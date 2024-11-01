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La Hacienda vizcaína aprieta el cerco a los Bizum con multas del 250% de las cuotas sin declarar

Bizkaia lleva las multas al nivel más alto para autónomos y empresas, frente al 150% que rige en Álava y Gipuzkoa

| etiquetas: bizum , impuestos , hacienda
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