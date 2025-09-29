La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.
| etiquetas: hacienda , barrabés , fraude , contratos , begoña
En este sentido, detalla que "la mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado".
A ello suma que "las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos
… » ver todo el comentario
Esto qué tiene que ver en ese caso ?
inclusive han cambiado el titular haciendo mayor hincapié en ello "Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez"