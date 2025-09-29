edición general
Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez

Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley y discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el marco de las pesquisas de la Fiscalía Europea por la posible afectación a fondos europeos.

10 comentarios
HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Lo de la mujer de Pedro Sanchez se lo inventa la entradilla.


En este sentido, detalla que "la mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la ley, no podría haber formado parte del Comité de Expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado".

A ello suma que "las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos

#1 Katos
¿Pero no era que era prevaricación del juez?
#7 chavi
#1 Y lo sigue siendo.
Esto qué tiene que ver en ese caso ?
Torrezzno #4 Torrezzno
El fascismo se ha infiltrado en RTVE
#2 Mk22
¿ Bulos en RTVE? No doy crédito.
acido303 #10 acido303
#2 En RTV hay pluralidad a veces parece Telemadrid.
MacMagic #5 MacMagic
Ataque de falsa bandera desde RTVE :troll:
#9 gershwin *
#_6 ¿se inventa en entradilla que son los contratos que recomendó Begoña? no dice que sean fraude por.. si no que son esos.

inclusive han cambiado el titular haciendo mayor hincapié en ello "Hacienda ve posible fraude y discriminación en contratos adjudicados a Barrabés recomendados por Begoña Gómez"
Andreham #3 Andreham
Hoy toca decir que Hacienda hace bien su trabajo y no se inventa la mitad de los casos :troll:
#8 gershwin
#3 Buen intento.. pero hay una 'sutil' diferencia entre abuso de la inspección fiscal por la Ley de Impuestos frente a Fiscalía europea e Intervención del Estado por la ley de contrataciones
