Hacienda reconoce que dedicar a gasto los intereses ahorrados en la quita de deuda no es legal

La ministra de Hacienda Mª Jesús Montero presentó ayer el anteproyecto de ley que aprueba la condonación de deuda autonómica como una norma que servirá al interés de todos los ciudadanos al liberar unos intereses, cercanos a los 7.000 millones de euros, que podrán "reforzar partidas" de gasto social. Sin embargo, en el mismo documento del proyecto de ley aprobado Hacienda es consciente de que este destino no es legal.